الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: قرب انتهاء المحافظة من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على استمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية بهدف نهو كافة المشروعات مع قبيل بدء أعمال المرحلة الثانية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بدويان عام المحافظة بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري الشركات والهيئات المنفذة.


وأشار محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى إلى قرب انتهاء المحافظة من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى بنسبة إنجاز بلغت 91% حيث تم نهو مشروعات كلا من التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد بنسبة إنجاز بلغت 100%، ليصل بذلك عدد المشروعات التي تم نهوها بالقطاعات المختلفة 631 مشروع.


وخلال اجتماعه أكد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى  على الهيئات والشركات ضرورة الإسراع في نهو المشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التي تحول دون نهوها في الموعد المحدد، حيث استعرض المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف والعمارات السكنية.


يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت في مرحلتها الأولى في قرى مركز زفتى بإجمالي عدد 874 مشروع في عدد 22 قطاع خدمي متنوع إلى جانب تنفيذ عدداً من التدخلات البشرية التي تهدف في المقام الأول لبناء وتنمية الإنسان المصري من أنشطة ومشاريع تمكين اقتصادي، محو أمية، توعية وتنمية بشرية.

رحمي قرب انتهاء المحافظة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. توفير أثاث لائق وأجهزة كهربائية لمنزل الطالبة "منة الله عماد"

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

"البورصة" تغرم شركتين 10 آلاف جنيه

محطة «تحيا مصر».. أكبر مشروع لتحويل البلاد إلى مركز تجارة عالمى

"فرحات" يجتمع بمجالس كليتى الصيدلة والتربية النوعية لاختيار القيادات الجامعية

اعتماد النظام الأساسى لصندوق التكافل بشركة النصر للتعدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة