الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طرح 15 ألف رأس ماشية من جيبوتى والسودان قبل عيد الأضحى

الماشية
الماشية

أكد اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، وصول دفعة جديدة من رءوس الماشية، مع اقتراب عيد الأضحى.

 

وقال السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن  وزارة التموين لديها نحو 5 آلاف رأس ماشية قادمة من جيبوتي بمحجر بسفاجا.

 

ولفت إلى أنه نتيجة الأزمة السودانية، ضخ رءوس الماشية من السودان قل، لكن لم يتوقف، وتوجد في توشكى 10 آلاف رأس، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف رأس ماشية يتم استيرادها من السودان على دفع متفاوتة.

 

وأردف: "لدينا لحوم من كينيا وتنزانيا وأوغندا، و5 آلاف طن لحوم برازيلي مجمدة يتم طرحها بمنافذ التموين بأسعار تبدأ من 160 جنيهًا،  بالإضافة إلى اللحوم الهندية، و7 آلاف طن دواجن مجمدة".

 

وأوضح أن الوزارة توفر لحومًا بلدية بسعر 280 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم بوزارة التموين تقل عن نظيرتها بالسوق بنحو 45%.

 

واستطرد السعدني، أن مراعي السودان لا تختلف عن مراعي مصر، كما أن رءوس الماشية التي تأتي لمصر يتم وضعها لفترة في المحاجر المصرية، قبل طرحها في الأسواق، وهي لحوم ذات جودة عالية.

 

وأشار إلى أن اللحوم السودانية أقرب من حيث الطعم للحوم المصرية، كما أن هناك لجنة بيطرية، تقوم بفحصها والتأكد من سلامتها.

رؤوس ماشية لحوم السودان لحوم سودانبة

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