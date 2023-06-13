"فرحات" يجتمع بمجالس كليتى الصيدلة والتربية النوعية لاختيار القيادات الجامعية

اجتمع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجالس كليتي التربية النوعية، والصيدلة؛ وذلك لعرض رؤية الجامعة المستقبلية التي تشكل خارطة الطريق للفترة المقبلة، وتُسهم في رفع كفاءة قدرتها المؤسسية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، وكذلك الاهتمام بمنظومة الرعاية بالعنصر البشرى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

وانتهى الاجتماع إلى اختيار اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكليتين، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار القيادات الجامعية، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي الكليتين ووكلائهم ورؤساء أقسامهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم اختيار ممثل الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية، من ذوي الخبرة في مجال التعليم العالي والإدارة، على أن يتم ترشيح عضواً احتياطياً يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

كما استمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات أعضاء مجلسي الكليتين فيما يخص رؤية الجامعة المقترحة للتطوير في الفترة القادمة.

في سياق متصل، أجرى رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال امتحانات كلية الحقوق التي يؤديها طلاب الفرقة الثالثة بمدرجات الكلية، للوقوف على مدى انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بدون أية معوقات.

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