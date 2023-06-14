حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

نكشف من خلال النشرة الجوية للدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية وذلك في الأيام الأخيرة من فصل الربيع حيث التغيرات المناخية في كافة محافظات الجمهورية وذلك بفعل تغييرات جذرية في العوامل الجوية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في المحافظات

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغييرات في حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في المحافظات حيث يسود طقس معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة خلال ساعات الذروة فيما يسود طقس لطيفا في ساعات الليل.

يتوقع خبراء الأرصاد أن تزيد درجات الحرارة المتوقعة نحو 3 درجات مئوية خلال ساعات الذروة الصباحية في كافة محافظات الجمهورية في حين يسود طقس معتدل على المحافظات الساحلية بفعل المد والجزر على الشواطئ مما يهدى من حدة إشاعة الشمس وتساعد على تخفيف درجات الحرارة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 24 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الصغرى 23 والكبرى 37 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 20 والكبرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الصغرى 20 والكبرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 22 والكبرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 24 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 23 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الصغرى 26 والكبرى 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الصغرى 26 والكبرى 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الصغرى 22 والكبرى 44 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الصغرى 27 والكبرى 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الصغرى 28 والكبرى 44 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الصغرى 28 والكبرى 44 درجة مئوية.

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