الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

نكشف من خلال النشرة الجوية للدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية وذلك في الأيام الأخيرة من فصل الربيع حيث التغيرات المناخية في كافة محافظات الجمهورية وذلك بفعل تغييرات جذرية في العوامل الجوية.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023  في المحافظات

 

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغييرات في حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023  في المحافظات حيث يسود طقس معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة خلال ساعات الذروة فيما يسود طقس لطيفا في ساعات الليل.

 

يتوقع خبراء الأرصاد أن تزيد درجات الحرارة المتوقعة نحو 3 درجات مئوية خلال ساعات الذروة الصباحية في كافة محافظات الجمهورية في حين يسود طقس معتدل على المحافظات الساحلية بفعل المد والجزر على الشواطئ مما يهدى من حدة إشاعة الشمس وتساعد على تخفيف درجات الحرارة.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 24 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الصغرى 23 والكبرى 37 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 20 والكبرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الصغرى 20 والكبرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 22 والكبرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 24 والكبرى 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 23 والكبرى 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الصغرى 26 والكبرى 42 درجة مئوية.

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عواصف ترابية وارتفاع فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

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محافظ المنيا: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الصغرى 26 والكبرى 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الصغرى 22 والكبرى 44 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الصغرى 27 والكبرى 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الصغرى 28 والكبرى 44 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الصغرى 28 والكبرى 44 درجة مئوية.

 

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