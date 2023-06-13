إيداع سائق دهس مهندسًا فى القاهرة الجديدة بـ"لودر" مستشفى الأمراض النفسية

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارا باستمرار إيداع سائق اللودر المتهم بدهس مهندس حتى الموت، وذلك فى مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما وكتابة تقرير بمدى سلامة قواه النفسية.

يذكر أنه كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ «لودر» مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وعقب ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها، فيما كشف شهود حول الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.

وأضاف شهود العيان في أقوالهم أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.