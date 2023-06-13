الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرحة كبيرة بين أهالي وادى النطرون عقب قرب الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

حالة من الفرحة والسرور يعيشها أهالى قرى مركز وادى النطرون والذى يتم تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” فى العديد من القرى التابعة لها والتى شهدت تغيرا جذريا فى جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين والتي تعمل على إتاحة تقديم جميع الخدمات من صحية وتطوير شامل فى جميع القطاعات كالمساهمة فى توصيل جميع المرافق من صرف صحى وكهرباء ومشروعات عملاقة تعمل على المساهمة فى الحد من البطالة.

 

ويعتبر مشروع حياة كريمة مشروع القرن لجميع المواطنين داخل القرى والريف المصرى والذى كان مهمش خلال الفترة الماضية ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعيد الحياة إلى القرى المصرية بإطلاق مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقى بدر،  سكرتير عام محافظة البحيرة، أن مركز وادى النطرون يشهد مشروعات عملاقة فى شتى القطاعات ضمن مبادرة حياة كريمة حيث شهدت قرى شباب الخريجين التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "إلياس، وأم المؤمنين، الصفا والمروة، والهدى والتقوى، وعزير عليه السلام" بالإضافة إلى قرى "الشهداء، وصلاح العبد، الطبراني، والإمام مالك، وعلى مبارك، والصديق يوسف، والصفا والمروة، والهدى والتقوى، وأم المؤمنين، والصالحين، والإسراء والمعراج، والتوحيد وإلياس، وعبد العظيم زاهر، وجابر بن حيان" تطويرا كبيرا من خلال حياة كريمة فى شتى القطاعات الخدمية كالصرف الصحى والكهرباء وبناء المدارس ومراكز الشباب والرياضة، بالإضافة إلى القطاع الصحى من خلال بناء العديد من الوحدات الصحية وإعادة تأهيل الكثير منها من أجل المساهمة فى تقديم الخدمات الصحية بشكل جيد لجميع المواطنين.

 

وتشهد محافظة البحيرة تنفيذ مشروعات من مبادرة حياة كريمة بواقع ٨٨٦٨ مشروعا فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون" بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية و٣٩٦٧ تابعا، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.

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