أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى الأسواق للمستهلكين

تشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 ارتفاعا طفيفا سواء من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب أو منافذ البيع للمستهلك رغم ثبات أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وتوافر العملات الأجنبية التي قد تؤثر على حجم استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في الأسواق للمستهلكين

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 وفقا لبعض شركات إنتاج الحديد والصلب مؤخرا والتي يهتم بها الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية وإليكم الأسعار بالتفصيل دون تكلف النقل و العتالة ومكاسب التجار والموزعين:

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 32135 جنيها.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 36000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 32050 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 37500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 32050 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 36000 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 38760 جنيها.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العلا 33700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 34000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35000 جنيه.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1820 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1730 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1820 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1800 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1720 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1760 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1890 جنيها.

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