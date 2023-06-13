الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: لا يجوز التصدق بمال حرام أو شئ قليل الجودة

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة أن تكون الصدقة من الطيبات وليست من الحرام.

واستشهد الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" بقوله تعالى: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" موضحًا أن الخبيث هو الذي جاء من مصدر حرام وأيضًا بمعنى الردئ.

وتابع: "الردئ أي الشئ ضعيف الجودة، فلا يجوز التصدق به مثل الأكل الفاسد وغيره".

واستكمل: "لو أنت بتستلم بضاعة من حد أو بتشتري حاجة لبيتك مش هتقبلها لو جودتها قليلة إلا لو عملت نفسك أعمى ومش واخد بالك أو مش مركز، باختصار شديد الحاجة اللي متقبلهاش على نفسك متقبلهاش على غيرك".

وأشار “الجندي” إلى أن كتب السنة أكدت أن الصدقة يجب أن تكون من الطيبات؛ لأن الإنفاق من حرام لا يؤمر به كما في قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).

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