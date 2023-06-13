بوتين: أوكرانيا هى المسئولة عن مأساة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن أوكرانيا هي المسئولة عن مأساة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، جاء ذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما لايقل عن 160 دبابة و360عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد.

الهجوم المضاد

وأضاف، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في 4 يونيو ومستمر حتى اليوم وكييف استخدمت احتياطاتها لتنفيذه، قائلًا: "ليست هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا وعملية تعزيز الحدود مع أوكرانيا تسير بشكل جيد.