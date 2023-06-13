الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: أوكرانيا هى المسئولة عن مأساة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن أوكرانيا هي المسئولة عن مأساة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، جاء ذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما لايقل عن 160 دبابة و360عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد.

الهجوم المضاد 

وأضاف، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في 4 يونيو ومستمر حتى اليوم وكييف استخدمت احتياطاتها لتنفيذه، قائلًا: "ليست هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا وعملية تعزيز الحدود مع أوكرانيا تسير بشكل جيد.

بوتين الحرب الروسية الأوكرانية كاخوفسكايا عاجل القاهرة الإخبارية

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