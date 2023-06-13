الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامية عن إنشاء "مقبرة الخالدين": خطوة لتقدير رموز مصر

مقبرة الخالدين
مقبرة الخالدين

علقت الإعلامية إيمان عزالدين، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر.

وقالت عزالدين، خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC" إن هذا الصرح يضم رفاة عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في تقدم مصر.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بأن تضم مقبرة الخالدين متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، وسيتم نقلها من خلال متخصصين وخبراء.

مقبرة الخالدين ستضم متحفًا للسير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم الشخصية

وتابعت: "المقبرة ستشمل متحفًا للسير الذاتية لعظماء الوطن، بالإضافة إلى مقتنياتهم الشخصية"، مؤكدة أن مقبرة الخالدين ستكون صرحًا شاهدًا على تقدير وتكريم مصر لرموزها.

واستكملت: "إنشاء مقبرة الخالدين خطوة مهمة لتقدير رموز مصر" مؤكدة أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على افتتاح المشروعات في الوقت المحدد.

فيما وجهت الإعلامية هبة الأباصيري خلال البرنامج، الشكر للدولة المصرية على الاستجابة السريعة والتدخل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستماع لآراء المثقفين.

وأردفت: "استجابة الرئيس السيسي وسرعة حل هذا الأمر بشكل علمي يحترم تاريخ رموز مصر أمر يُحترم ويقفل الباب على المزايدات".

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