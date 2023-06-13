ضمن المشروعات القومية بميناء الإسكندرية.. "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري

استكمالا للمشروعات القومية التي تم إنشائها بهيئة ميناء الإسكندرية، تنفيذا للخطة الشاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.



استعرضت "الدستور" أبرز المعلومات عن سفينة WADIALMOLOUK ( سفينة وادي الملوك ) التي يتم وضع عليها العلم المصري أثناء افتتاحها، وهي تابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة.



وتعتبر سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK ) من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 مترا) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.



حيث تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية علما بأن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة.



وجرى التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.

كان قد قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ويرافقه اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة خلال الفترة القادمة وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة.

بتفقد الوزير التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر، حيث تفقد المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، حيث قام بالمرور بجميع أقسام المبنى ومنها قسم التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات المسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالى والإدارى ERP) وكذلك تم متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR )، بالإضافة إلى تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالى السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية والتي جارى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوريد الأثاث بها.