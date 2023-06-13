الشرطة البريطانية: "انتهاء أعمال البحث عن مشتبه بهم جدد في حوادث نوتنجهام"

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن التنسيق الكامل مع قسم مكافحة الإرهاب، لتحديد طبيعة ودوافع الحوادث، مشيرًة إلى أن كل الاحتمالات بشأن حوادث نوتنجهام مفتوحة.

وأضافت الشرطة البريطانية، في بيان لها، لا نبحث عن مشتبه بهم آخرين على صلة بحوادث نوتنجهام.

وبحسب شبكة "سي بي إس" نيوز، قالت الشرطة في وسط إنجلترا صباح الثلاثاء، إن رجلًا يبلغ من العمر 31 عامًا اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على ثلاثة قتلى في موقعين في شوارع نوتنجهامشير، ولم ترد أنباء فورية عن دافع محتمل، ولم تشر شرطة نوتنجهام إلى وجود أي مشتبه بهم آخرين في عمليات القتل على ما يبدو.

وقالت قائدة الشرطة في نوتنجهامشير، كيت مينيل، "إن الشرطة تعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة كلها مرتبطة ببعضها ولدينا رجل رهن الاحتجاز" بعد ما وصفته بـ الحادث المروع والمأساوي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

حادثة ترام نوتنجهام

وقال شهود عيان لوسائل الإعلام البريطانية إنهم استيقظوا صباحًا على صوت إطلاق النار، وصور ومقطع فيديو قال إن الشرطة تعلق المشتبه به على الأرض بعد أن تبعوه على ما يبدو في سيارة شرطة لا تحمل علامات ثم أطلقوا النار عليه.

وقالت الشرطة في البيان إن الضباط استدعوا إلى مكان الحادث بعد الرابعة فجرًا بقليل وعثروا على شخصين ميتين في الشارع.

وقال البيان إنه تم تنبيههم بعد ذلك إلى حادثة أخرى غير بعيدة "حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص، ونجا الثلاثة لكنهم يتلقون العلاج في مستشفى محلي. كان بالقرب من ذلك المشهد الأخير حيث تم القبض على المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته على الفور".

وقالت الشرطة إنها عثرت في وقت لاحق، على رجل آخر ميتًا على طريق مختلف، في موقع ثالث بالمدينة، وظلت حوالي نصف دزينة من الطرق في نوتنجهام، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 ألف نسمة، مغلقة صباح الثلاثاء وسط تحقيقات الشرطة الجارية، كما تم إغلاق شبكة الترام بالمدينة.