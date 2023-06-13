148 مواطنًا يعرضون مطالبهم خلال اللقاء الأسبوعى بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكاواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، دوريًا، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 148 مواطنًا.

وتنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيل بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن

فيما قامت مديرية العمل بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، بمواصلة عملية التوعية داخل التجمعات العمالية ضد مخاطر الإدمان والمخدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات والتوعية بمخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، أنه تم تنظيم 4 ندوات ولقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، حيث أقيمت الندوة الأولى بورشة التدريب التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج بأولاد نصير، مشيرًا إلى حضور أكثر من 50 عاملًا من عمّال وموظفي الشركة، وأقيمت الندوة الثانية بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد 40 من العاملين بالمصنع والإدارة.

كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها وأثرها السيئ طبيًا واجتماعيًا وأسريا وأسباب انتشارها والفئة العمرية الأكثر تعرضا لخطر الإدمان، كما تم تناول خطورة الإدمان على الإنتاج وتوفير فرص العمل والتدريب وشرح للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتي تنص علي أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.