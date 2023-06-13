الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث مجلس النواب الليبى: الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسى "خطر"

عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب الليبي ناقش، اليوم في جلسته،  ما توصلت إليه الأيام الماضية لجنة ٦+٦، التي انبثقت عن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب. 

 

الانتخابات الليبية

وأكد بليحق، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه اللجنة معنية ومكلفة بإعداد القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. 

وتابع: "أعضاء مجلس النواب حرصوا على استكمال أعمال اللجنة من أجل تحقيق التوافق الحقيقي الذي يمكن الدولة من اتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلام".

 

التوافق السياسي 

واستطرد: "الهدف من اللجنة الوصول إلى قوانين مقبولة من جميع الأطراف، ونجاح الانتخابات الهدف الأسمى دون وجود مخاطرة تذكر، كما أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي".

عبدالله بليحق متحدث مجلس النواب الليبي القاهرة الإخبارية لجنة 6 6 الانتخابات الليبية

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