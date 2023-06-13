متحدث مجلس النواب الليبى: الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسى "خطر"

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب الليبي ناقش، اليوم في جلسته، ما توصلت إليه الأيام الماضية لجنة ٦+٦، التي انبثقت عن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب.

الانتخابات الليبية

وأكد بليحق، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه اللجنة معنية ومكلفة بإعداد القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وتابع: "أعضاء مجلس النواب حرصوا على استكمال أعمال اللجنة من أجل تحقيق التوافق الحقيقي الذي يمكن الدولة من اتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلام".

التوافق السياسي

واستطرد: "الهدف من اللجنة الوصول إلى قوانين مقبولة من جميع الأطراف، ونجاح الانتخابات الهدف الأسمى دون وجود مخاطرة تذكر، كما أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي".