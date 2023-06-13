محافظ بورسعيد يقرر إغلاق مجمع المطاعم لمدة 72 ساعة

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إغلاق مجمع المطاعم لمدة 72 ساعة، لمعاينة المبنى بالكامل وإزالة التعديات والإشغالات به ومراجعة كل إجراءات السلامة العامة والأمان والحماية المدنية، وذلك إثر حادث سقوط أسانسير أثناء ركوب فتاتين به من محافظة بورسعيد.

ووجّه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة من حي المناخ والجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد والأمن والحوكمة والإسكان والشئون القانونية لمعاينة مجمع المطاعم، والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.

كان محافظ بورسعيد، قد زار الفتاتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط أسانسير مجمع المطاعم بمستشفى السلام، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية والصحية لهما لحين تماثلهما الشفاء.