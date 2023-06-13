إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للبلاد للمفتى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بإحالة 3 متهمين يمنيين الجنسية؛ إلى فضيلة المفتي؛ للبت في إعدامهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة وتحديد جلسة 8 يوليو المقبل؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوي، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض محمد وأيمن خالد القاضي.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 23973 جنايات بولاق الدكرور عن أن المتهمين هم: «على. ع»، 28 سنة، عامل ، «وليد.ع»، 35 سنة ،عامل ، «خالد. ع»، 28 سنة، عامل.

وتبين أن المتهمين يمنيو الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وقال الشاهد بالقضية إنه تم ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، حيث شاهدوا المتهم الأول يغادر العقار سكنه مرتديا حقيبة سوداء فتم ضبطه.

وبفحص الحقيبة المستخلصة تبين أن بداخلها علبتين بلاستيكيتين بكل منهما كيس بلاستيكى شفاف يحتوى على جوهر "الميثامڤيتامين" المخدر.

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفين نقالين ومبلغ مالى، وبتفتيش المتهمين عثروا على 198 علبة بلاستيكية بكل منهم كيس بلاستيكى شفاف يحوى ذات الجوهر المخدر، ومبالغ مالية وميزان حساس، وبمواجهتهم أقروا بتأليفهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب المواد المخدرة من خارج للبلاد.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 200 كيس بلاستيكى شفاف بداخل كل منهم كمية من مادة بيضاء اللون كريستالية الشكل.

وثبت أن العينات المرسلة من قبل النيابة العامة هى لجوهر "الميثامڤيتامين" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.