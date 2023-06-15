رئيس مجلس أمناء "شباب 2030 للتنمية": زيادة أعضاء النواب "مهمة"

قال ثروت عبدالرحمن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “شباب 2030 للتنمية”، وأحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، على هامش جلسات الحوار الوطني التي عقدت يوم الأحد الماضي، لـ"الدستور" إن جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي تحدثت عن التفرغ لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف: “وجهة نظرنا كشباب مشاركين في الحوار الوطني، هو أن زيادة عدد النواب هو أمر مهم جدًا، خاصة في ظل زيادة عدد السكان”.

وتابع: “أعداد الدوائر ستساعد على وجود تمثيل حقيقي لكل حي من أحياء المحافظة، وهذا سيساهم في تغيير سير جلسات مجلس النواب”.

وكانت قد بدأت جلسات يوم الأحد الماضي الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.