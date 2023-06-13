منى محرز: مصر لديها فرصة كبيرة فى تنمية الثروة الداجنة والسمكية

قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية سابقًا، إن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية الثروة الحيوانية من الأسماك والدواجن على حساب اللحوم الحمراء التي أصبحت من الصناعات الملوثة للبيئة.

وأضافت محرز، خلال كلمة لها بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والألبان وشبه ذاتي في الأسماك، ولا بد من العمل على حماية استثمارات الشركات العاملة بتلك القطاعات وزيادتها بتقديم المزيد من الخوافز على حساب زيادة إنتاجيتنا من اللحوم الحمراء التى تحتاج إلى جهود أكبر وتكلفة أغلي من خلال استيراد سلالات قوية.

ولفتت إلى ضرورة حماية الثروة الداجنة وزيادتها من خلال إلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المزارع، ودعم أسعار الطاقة التي يتم توريدها لها، وتوفير قروض ومنح لها بأسعار فائدة مدعمة، مشيرة إلى أن صناعة الدواجن تتميز بميزة نسبية أكثر من اللحوم الحمراء وهى أنها قليلة استهلاك المياه ويمكن إقامتها في المناطق الصحراوية.