تقارير: طلب "مبابي" يُثير غضب أمير قطر.. و"الخليفي" يستعد لبيع اللاعب

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تصريحات مهاجم الفريق كيليان مبابي.

وطالب “مبابي” في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إدارة النادي الباريسي عدم تفعيل شرط تمديد العقد لموسم إضافي حتى يونيو 2025، طالع بيان مبابي من هنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن ناصر الخليفي، رئيس النادي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، يشعران بالغضب من موقف كيليان مبابي.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وأكد التقرير أن إدارة باريس وأمير قطر، مستعدان لبيع “مبابي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد البيان الذي أصدره.

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