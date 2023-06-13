الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. كيليان مبابى يؤكد طلبه عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

علق كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على تقارير طلبه عدم تمديد عقده مع ناديه.
وقال مبابي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لم أناقش مسألة تجديد عقدي مع باريس سان جيرمان أبدًا، أخبرت إدارة النادي في 15 يوليو 2022 بقراري بعدم التجديد والخطاب الذي أرسلته للنادي كان تأكيدًا لما قُلته من قبل".
وجاء نص بيان مبابي كالآتي: "بعد الكشف خلال الأسابيع الماضية أنه لن يكون لاعبًا لباريس في الموسم الماضي، كيليان مبابي لم يطلب الرحيل عن باريس هذا الصيف ولكنه فقط أكد للنادي أنه لن يفعل شرط العام الإضافي".
وأضاف: "إدارة النادي تعلم منذ 15 يوليو 2022 قرار مبابي، والخطاب المرسل كان تأكيد لما قاله من قبل، مبابي والمقربين منه يزعم أنهم لم يناقشوا هذه النقطة مع النادي خلال العام، باستثناء 15 يومًا للإعلان عن إرسال الخطاب، كما لم يذكر أي تمديد جديد محتمل".

وأنهى: "أخيرًا، يأسف كيليان مبابي وعائلته لأن هذه الرسالة كشفت لوسائل الإعلام وأن هذه التبادلات تم نشرها على الملأ بهدف وحيد وهو الإضرار بصورة اللاعب وإدارة المحادثات بسلاسة مع النادي".
وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة النادي الباريسي قطعت الطريق ومددت عقد اللاعب؛ ولكن في الوقت الحالي قد تكون الصفقة أقرب من ذي قبل، خاصة أن باريس سان جيرمان سيسعى لتحقيق اكبر استفادة مادية من اللاعب قبل يناير المقبل، إذ إنه في حالة وصوله لشهر يناير دون تمديد عقده سيصبح لاعبًا حرًا للتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة باريس.

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