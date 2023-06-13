الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 726 تعديًا على أراضى أملاك دولة بالفيوم

إزالة حالات تعدٍ
إزالة حالات تعدٍ

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 726 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن، منذ انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات، من إزالة 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 مترا مربعا، بمختلف جهات الولاية، كما تمت إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة نفسها، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، مشيراً إلى أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بمساحة 11 فداناً، و17 قيراطاً، و8 أسهم.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية  للموجة 21 لإزالة التعديات، تمت إزالة 345 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بواقع إزالة 113 حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 7902 متر مربع، وإزالة 17 حالة تعد بالزراعة، بمساحة 458 فداناً، و12 قيراطاً، و15 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بجانب إزالة 215 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية "ملكيات خاصة"، بمساحة 9 أفدنة، و22 قيراطاً، و6 أسهم، شملت مختلف مراكز المحافظة.

وشدد على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة الـ21 خلال مراحلها المتتابعة.

ووجه بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.

محافظ الفيوم إزالة 726 حالة تعد بالزراعة والبناء أراضي الدولة والملكيات الخاصة

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