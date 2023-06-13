الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تعاون الدول الإفريقية يخلق مصالح مشتركة ورؤية موحدة فى مجال المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ديفيد مارابيرا، وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استضافة مصر فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك، مؤكدا حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي، لا سيما مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe)، معرباً عن أمله في مشاركة كافة الدول الإفريقية في هذه المبادرة المهمة التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

كما دعا وزير الري وفد زيمبابوي للمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، الذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة التكيف ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الإفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية

من جهته، أعرب رئيس وفد زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

استضافة مصر الاجتماع الثالث الإدارية الجديدة التعاون المشترك التكيف مع تغير المناخ التنمية المستدامة التغيرات المناخية التنمية الريفية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدول الافريقية جمهورية زيمبابوي

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