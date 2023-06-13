سويلم يستقبل وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نظيره بجمهورية جنوب السودان "بال ماي دينج"، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرّح الدكتور سويلم بأن زيارة وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى الوزراء والفنيين؛ لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان، مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية وأعمال مقاومة الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان، وبالتالي العمل على استقرار المواطنين وتحقيق التنمية.

وأكد الدكتور سويلم اهتمام مصر بتلبية احتياجات أشقائها من دول حوض النيل وبصفة خاصة جمهورية جنوب السودان، لتحقيق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر، وهو ما ظهر جليًا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين.

وأشار إلى إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية؛ لاستدامة تشغيلها لخدمة أكبر عدد من المواطنين، وجارٍ تنفيذ (٨) محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، والحفاظ على الصحة العامة، وكذلك إنشاء عدد (٤) سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية، والتي ستُسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وبالتالي العمل على استقرار المواطنين، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

كما أكد حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من خلال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية، من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة أعداد الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويًا.

وأشار إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتي ستصبح نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ووضع الخطط الموضوعة سابقًا حيز التنفيذ خاصة بالقارة الإفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الإفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠ وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

كما صرّح بأنه سيتم افتتاح المركز الإفريقي PAN AFRICAN للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، تحت مظلة مبادرة التكيف والذي سيكون منبرًا مهمًا للكوادر الفنية من جنوب السودان الشقيق؛ لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.