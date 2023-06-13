"الصحة" توضح كيفية الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأشارت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى ضرورة توجه المواطن إلى الوحدة الصحية وملء استبيان إلكتروني به عدد من الأسئلة حول عوامل الخطورة التي تسبب الأورام التي تشملها المبادرة، ومن خلال نتيجة الاستبيان تتم معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وأفادت أنه في حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، أما في حالة إيجابية الفحص يتم إحالة المريض إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18عامًا فأكثر، حيث يتم الكشف بها عن أورام الرئة، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها علي إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ«100 مليون صحة» على الرقم 15335.