الليلة.. عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع يونس مخيون فى "الشاهد"

تعرض فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، الجزء الثاني من حوار الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مع الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، في برنامج "الشاهد"، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو وقرارات وأحداث عصر جماعة الإخوان الإرهابية.

ويتحدث القيادي السلفي في شهادته ببرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتفاصيل استقالة مستشاريه، وحملة التشويه التي انتهجتها الجماعة الإرهابية ضد حزب النور.

برنامج "الشاهد" للإعلامي محمد الباز، يعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.