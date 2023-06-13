الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شبكة ألمانية: تمثال نفرتيتي من حق مصر ويتعين إعادته لوطنه مرة أخرى

تمثال نفرتيتي
تمثال نفرتيتي

سلطت شبكة "دويتش فيله" الألمانية، الضوء على تمثال الملكة نفرتيتي، والتي تُعدّ واحدة من القطع الأثرية الأكثر شهرة في مصر وهي أيضًا رمز المتاحف الأكثر شهرة في ألمانيا.

وتابعت أن التمثال النصفي للملكة المصرية موجود في متحف برلين، حيث تم اكتشاف التمثال عام 1912 من قبل عالم المصريات الألماني لودفيج بورشاردت، الذي أحضره مباشرة إلى برلين.

- نفرتيتي حق أصيل لمصر

وأفادت الشبكة الألمانية في تقريرها، بأنه حتى يومنا هذا، لم يتم عرضه التمثال النصفي مطلقًا في مصر، ورسميًا، يبدو أن كل شيء على ما يرام حيث تم تقسيم الاكتشافات وفقًا للقانون وقتها، وتستمر مؤسسة التراث الثقافي البروسي - هيئة المتاحف التابعة للحكومة الألمانية - في تأكيد ذلك، ولكن هناك شكوك دائمًا حول أحقية هذا التمثال.

وتابعت أن التمثال خرج من مصر في عهد الاستعمار، كما تم انتهاك القوانين المعمول بها في ذلك الوقت عمدا، ما يعني أن هذا التمثال هو حق خالص لمصر، ويتعين إعادته لوطنه مرة أخرى، خصوصًا وأنه التمثال الوحيد لواحدة من أشهر ملكات مصر الفرعونية.

txt

أبرزها قبر نفرتيتى.. قائمة بالكنوز غير المكتشفة التى ستذهل العالم

وأضافت  "دويتش فيله"، أن المؤرخ الفني بينيديكت سافوي ، الذي أمضى سنوات عديدة في فحص كيفية توزيع الاكتشافات، والجدل الفرنسي الألماني حول التمثال النصفي الأيقوني، قد أصدر فيلما وثائقيا، معتمدًا على أرشيفات باريس، حيث يتهم سافوي أيضًا البلاد بعمليات الاستيلاء الثقافي، والتي تمتد إلى الثقافة الشعبية الحديثة.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى المنظور الألماني يسمع الفيلم أيضًا من معلقين مصريين، الذين يتحدثون عن الغياب المؤلم للتمثال النصفي، ويناقشون أهمية الفن الفرعوني في المجتمع المصري الحديث. 

وتابعت الشبكة أن الفيلم الوثائقي يكشف كيف تغيرت نظرة مصر لتعبيرات الثقافة المصرية القديمة من خلال غيابها، والجدل حول نفرتيتي مستمر، وماذا يجب أن يحدث لها الآن؟ ومن يجب أن يقرر؟

txt

نفرتيتى وأبو الهول يتصدران قائمة أفضل 41 تمثالًا حول العالم

مصر نفرتيتى المانيا متحف برلين الاثرية تراث تمثال

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

طلاب ثانوية فى حلوان: "الاقتصاد سهل والإحصاء ماتتحلش"

كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة

وزير التموين: وصول كميات كبيرة من رءوس الماشية من جيبوتى والسودان استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

"القاهرة عن قرب"!

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟