الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشاري جهاز هضمي: ما حدث بمجال الصحة إنجاز كبير في فترة قياسية

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد منيسى استشارى الجهاز الهضمي والكبد، إن العلاج بالمجان حق دستورى لكل مواطن، وعمل المنظومة الوقائية كالتطعيمات والكشف المبكر عن الأورام والمراكز الصحية الأولية زادت بنسبة 50% بـ5400 فى جميع محافظات مصر، وجزء وقائى للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف "منيسي" خلال حوار له لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تعاني أزمات عديدة منذ عقود كثيرة ليست متمثلة في استوطان فيروس سي بها فقط، ولكن كان هناك أزمات صحية كثيرة أخرى، التي كان على الدولة أن تتدخل لإيجاد حلول سريعة لها.

وأكد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن ما حدث بمجال الصحة انجاز كبير جدًا في فترة قياسية غير مسبوقة، مشيداً بجهود  القيادة السياسية وتحقيق إنجازًا في القضاء على فيروس سي.

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وأوضح استشارى الجهاز الهضمي والكبد، أن من بين أهم إنجازات الدولة المصرية هو القضاء على فيروس سي الذي كان لا يخلو بيتا في مصر منه، حيث كان يوجد مريضا مصاب بالتليف الكبدي، أو القئ الدموي، أو أمراض كبد، ومضاعفاتها الشديدة، لافتا إلى أن وكالة فوربس أشادت بقدرة مصر في القضاء على فيروس سي.

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