الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي يؤكد إحساس القيادة السياسية بنبض الشارع

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالسيدة نفيسة والإمام الشافعي، مشيرًا إلى أنه جاء في وقته تمامًا ويؤكد إحساس القيادة السياسية بنبض الشارع، لا سيما مع وجود العديد من الاستفسارات بشأن هدم وإزالة بعض المقابر التاريخية في هذه المنطقة.

ونوه خضير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قرار الرئيس السيسي، في هذا الصدد، جاء انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

وفي السياق ذاته، أشاد وكيل صحة الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة رفيعة المستوى برئاسة رئيس الوزراء، يؤكد الاهتمام الرفيع من جانب رئاسة الجمهورية، بكل ما أثير في الشارع المصري بخصوص هدم وإزالة بعض المقابر التاريخية في منطقتيّ السيدة زينب والإمام الشافعي.

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