الداخلية تشن حملات أمنية على تجار المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهييروين، الحشيش"- مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة )ونجحت مديرية أمن البحيرة فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2هاتف محمول).

كما تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول)، ونجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) ، وتمكنت مديرية أمن قنا من ضبط (شخص "له معلومات جنائية") .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الماريجوانا، الحشيش، الكوكايين")، كما تم ضبط (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.