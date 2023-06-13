الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر".. حملات توعوية بوحدة تكافؤ الفرص في المنيا

ندوة توعوية عن أهمية
ندوة توعوية عن أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر بملوي

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة في تناول القضايا المهمة لرفع الوعي لدى المواطنين وتنمية الأسرة المصرية ودعم وتمكين المرأة المصرية وإدماجها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

من جهتها، أوضحت فاطمة الزهراء علي، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، أن الوحدة نظمت ندوة بعنوان "أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر" بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة.

وأكدت أن الندوة تأتي في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز لتنظيم سلسلة من حملات التوعية تستهدف عقد ندوات تثقيفية ميدانية طبقاً لجدول زمنى محدد لتناول مختلف الموضوعات الهامة لدى المواطنين.

وعُقدت الندوة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والأوقاف، وبحضور فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وإكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى، والدكتورة حنان مكرم مدير ادارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري، ومنى مهني مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز ملوى، وفضيلة الشيخ مصطفى محمد عبد الغني إمام وخطيب بالأوقاف.

ألقت الندوة الضوء على أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر وضرورة التحصينات ضد الأمراض الوبائية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

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المنيا وحده تكافؤ الفرص حملات توعوية أهمية ذبح الأضاحي داخل المجز مركز ملوى بالمنيا فاطمة الزهراء علي مدير وحدة تكافؤ الفرص اكرام محمود نائب رئيس مركز ملوي

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