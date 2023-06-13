"الداخلية" تقدم مساعدات للمواطنين في جنوب سيناء والسويس ضمن "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى "جنوب سيناء، السويس" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة.