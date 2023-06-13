الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 1.800 كيلو حشيش بدار السلام

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من المخدرات بمنطقة دار السلام. 

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للتواصل مع العملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية منطقة دار السلام

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