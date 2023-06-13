إصابة طالبتين بإعياء وهبوط أثناء أداء الامتحان فى ملوى بالمنيا

أصيبت طالبتان بإعياء وهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإصابة كل من آلاء أحمد مهني ١٨ سنة، وآية أحمد صلاح ١٨ سنة، مقيمتين بقرية نواس بمركز ملوي جنوب المحافظة، بإعياء وهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بلجنة قرية المعصرة بمركز ملوي.

وتم نقل الطالبتين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضران بالواقعتين.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طلاب منهم 22 ألفا و937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحًا أنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ بدأت أمس الإثنين الموافق١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيارا من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لاطلاع الطلاب عليه.