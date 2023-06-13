الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بخطة استباقية.. كيف نجحت المنظومة الطبية في حماية المواطنين من "كورونا"؟

جريدة الدستور

سلط برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، الضوء علي نجاح المنظومة الطبية بالقضاء علي فيروس كورونا المستجد.

وعرضت القناة تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مجابهة فيروس كورونا.. كيف نجحت المنظومة الطبية في حماية المواطنين؟"،  جاء فيه أن جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت تحديا كبيرًا للقطاعات الصحية في شتى أنحاء العالم، ولكن حرصت الدولة على تقديم كل الجهود الممكنة من أجل التصدي لهذه الأزمة، كما تبنت الحكومة خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية.

- بروتوكولات للتشخيص والعلاج

وكشف التقرير أن الدولة وضعت بروتوكولات لتشخيص الحالات، وكذلك بروتوكولات العلاج التي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أثبتت فعالياتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس، علاوة على إجراء اختبارات للعائدين من الدول المصابة بالفيروس، وذلك، وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكد التقرير، أنه فيما يتعلق بمرحلة ظهور الإصابات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الوقائية، منها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وغلق أماكن التجمعات العامة وفرض الحظر الجزئي.

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