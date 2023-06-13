مع أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد اليوم الثلاثاء، زاد البحث عن توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023 لحساب الدرجات وفق إجابتهم في الامتحان اليوم.

توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023

نعرض في التقرير التالي توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023 ومتى يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في المواد الأساسية.

يكون توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي كالتالي

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة

توزيع درجات مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

ويكون توزيع درجات مادة الاحصاء التي أدى الطلاب امتحانها اليوم كالتالي

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم)

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية