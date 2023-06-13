الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023

الثانوي
الثانوي

مع أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد اليوم الثلاثاء، زاد البحث عن توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023  لحساب الدرجات وفق إجابتهم في الامتحان اليوم.

توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023

نعرض في التقرير التالي توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023 ومتى يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في المواد الأساسية.

يكون توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي  كالتالي 

الدرجة الكلية  50 درجة

 ودرجة النجاح من 25 درجة 

توزيع درجات مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة 

ويكون توزيع درجات مادة الاحصاء التي أدى الطلاب امتحانها اليوم كالتالي 

الدرجة الكلية  50 درجة

 ودرجة النجاح من 25 درجة 

 

بالتزامن مع انطلاق الامتحانات ..البابا تواضروس يروي ذكرياته عن الثانوية العامة

لافتات إرشادية لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بمطروح

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الأحد 18 يونيو 2023

 امتحان مادة اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 

 

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية 

الأحد  2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية 

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية

 

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 

 

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) 

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل 

 امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة 

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية

 امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية

 

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رئيس الإدارة المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالقليوبية

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حل مشكلة تأخير وصول أوراق امتحانات الثانوية بالجيزة

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