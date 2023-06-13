توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023
مع أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد اليوم الثلاثاء، زاد البحث عن توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023 لحساب الدرجات وفق إجابتهم في الامتحان اليوم.
توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023
نعرض في التقرير التالي توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023 ومتى يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في المواد الأساسية.
يكون توزيع درجات الاقتصاد للصف الثالث الثانوي كالتالي
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة
توزيع درجات مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة
ويكون توزيع درجات مادة الاحصاء التي أدى الطلاب امتحانها اليوم كالتالي
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الأحد 18 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية
امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية
امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية
الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية
الخميس 6 يوليو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم)
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل
امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية
الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة
الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية
امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية