لافتات إرشادية لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بمطروح

وضع مسئولو لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، اليوم، لافتات على أبواب المدارس لتنظيم عملية دخول وخروج طلاب الثانوية أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وقام مسئولو اللجنة بفصل دخول الطلاب وتخصيص مدخل ومخرج للطلاب والطالبات ومراعاة الطابع القبلي للمحافظة.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح لانطلاق امتحانات الثانوية العامة أمس الإثنين، حيث يؤدي 2662 طالبًا الامتحان أمام 13 لجنة، تضم 13 رئيسًا و13 مراقبا أول و865 مراقبًا وملاحظة لأعمال الامتحانات بكل أرجاء المحافظة.