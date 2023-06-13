بالتزامن مع انطلاق الامتحانات ..البابا تواضروس يروي ذكرياته عن الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات،في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت ،أمس، امتحانات الدور الأول من إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وبالتزامن مع موسم الامتحانات، نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو للبابا تواضروس الثاني يتحدث فيه عن ذكرياته عن الثانوية العامة.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن ذكرياته في الثانوية العامة أنه عام 1969، كانت والدته كانت صديقة لشقيقة البابا كيرلس البطريرك الـ116 للكرازة المرقسية، والذي تدعي أبلة شفيقة، والتى كانت تعمل مدرسة وكانت أمه تخشى عليه بسبب رعب الثانوية العامة كانت تتمني دخوله كلية الصيدلة.

وتابع: والدته كانت قلقه للغاية فذهبت إلى صديقتها أبلة شفيقة وقالت "تعالى نروح نزور العدرا في مصر، ونلتقي البابا كيرلس السادس، وبالفعل ذهبوا لرؤية ظهورات العذراء مريم بكنيستها بالزيتون، وقاموا بزيارة البابا كيرلس السادس، وعند لقاءه طلبت والدته من البابا كيرلس أن يصلى لابنها من أجل دخول دخول الصيدلة، فرد عليها قائلاً: لا تقلقى.

وأكد البابا تواضروس الثاني أن والدته فور عودتها زال من قلبها كل قلق، معتقدا أن صلوات البابا كيرلس وشفاعة السيدة مريم العذراء كانت السبب فى دخوله الصيدلة.



من جانبه وجه البابا تواضروس الثاني، لطلبة وطالبات الثانوية العامة نصيحة،قائلا: «أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، تعبتم وذاكرتم وزرعتوا بالدموع واليوم حان وقت جني الثمر وتفرحوا بالامتحانات وتفرحوا بالنتيجة وتفرحوا بالنجاح وتفرحوا بالتفوق.. ربنا يكون معاكم ووياكم وتمنياتي وصلواتي معكم جميعًا».



يذكر أن الكنائس تقيم خلال تلك الفترة قداسات خاصة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع أنطلاق امتحانات الثانوية العامة2023.

وصلى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل والمرج قداس إلهي، لأبناء وبنات القطاع طلاب الثانوية العامة، وأقيم القداس في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بعزبة النخل.

في ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)