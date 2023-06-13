"الكاثوليكية" تنظم مؤتمر عن الكتاب المقدس بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس

نظمت خدمة التربية الدينية بكنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس، التابعة لإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، مؤتمرا تحت شعار «كل الكتاب موحي به من الله»، يتضمن المؤتمر رحلة في عالم الكتاب المقدس خلال التعرف علي تقسيم الكتاب المقدس ودراسة بعض الشخصيات الكتابية.

بدأت اليوم بصلاة القداس الإلهي مع الاب متي رزق راعي الكنيسة وكانت كلمة العظة من إنجيل القديس متي 13، حول مثل الزارع وتفسيره وأنواع التربة التي تمثل قلب الانسان ومدي الاستحابة لاستقبال كلمة الله .

كما تخلل برنامج المؤتمر موضوعات ووسائل إيضاح، وأشغال يدوية، و ترانيم ومسابقات روحية وألعاب جماعية .