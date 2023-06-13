إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالأقصر

أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتى تروسكيل أمام قرية زرنيخ، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع حادث بين 2 تروسيكل على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة مواطنين، ومن بينهم "إبراهيم محمد السيد"، 14 سنة، و"عبدالله حجاج السيد"، 22 سنة.

تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.