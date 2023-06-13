السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

كشفت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام عن تسليم جثة الشاب ضحية هجوم القرش لمندوب السفارة الروسية بالقاهرة، وذلك بعد صدور قرار النيابة بالتصريح بتسليم الجثة من مشرحة مستشفى الغردقة العام، عقب انتهاء الطب الشرعي من الكشف الطبي الظاهري على الجثة.

وقدّم اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واجب العزاء لـ "يوري فوبوف"، والد الشاب الروسي، الذي تعرض لحادث هجوم سمكة القرش.

وأكد والد الفقيد أن ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر ويحدث في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة ويرفض أن يتم المتاجرة بالحادث، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المدينة، كما قدّم الشكر إلى سكرتير عام المحافظة على زيارته لتقديم واجب العزاء ممتنًا لاهتمامهم ورعايتهم.

وقال فيكتور فوربوف، القنصل العام الروسي، إن حادث القرش هو حدث عارض، وإن مثل هذه الحوادث تحدث بجميع دول العالم الساحلية.