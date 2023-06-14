الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ما تريد معرفته عن مناسك الحج.. وأساسيات يجب أن تأخذها معك

مناسك الحج
مناسك الحج

في كل عام يسافر ملايين المسلمين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، يأتى المسلمون القادرون على تكلفة أداء الفريضة من كل بقاع العالم فى تجمع هو الأكبر والأفضل والأشهر للمسلمين من الحجيج،فى أحدى أهم أركان الإسلام الخمس.

تقام مناسك الحج خلال ذي الحجة الشهر الأخير من التقويم الإسلامي، والحج عبارة عن رحلة تتمثل في فعل خارجي وهو سفر الجسد للسعودية وفعل داخلي لتأمل الشخص في إيمانه.

ما هو الحج؟
يتطلب الحج على المؤمنين تكرار مجموعة من الطقوس التي قام بها النبي محمد لأول مرة منذ قرون، هذا الحدث هو تجربة روحية عميقة للمسلمين، ويطمح كل مؤمن إلى المشاركة فيها في مرحلة ما من حياته إذا كان قادرًا على ذلك.

 

أهمية الحج
الحج تجربة روحية عميقة للمسلمين، قد تكون الرحلة إلى مكة هي المرة الأولى التي يغادر فيها العديد من الحجاج بلادهم أو يستقلون الطائرات.

أكثر من نصف أولئك الذين يؤدون فريضة الحج من البلدان منخفضة الدخل، في حين أن 18 في المائة يأتون من دول تمزقها النزاعات.


أساسيات يجب أن تأخذها معك

 تجريد نفسك من أي شيء يمكن أن يشير إلى مكانتك الاجتماعية هو مفتاح الحج، أثناء الحج الجميع بغض النظر عن وضعهم المالي والاجتماعي متساوون في نظر الله.

لهذا السبب تم وصف خزانة ملابس بسيطة للمسلمين خلال هذا الوقت، يجب أن يرتدي الرجال مجموعتين من الملاءات البيضاء، التي ترمز إلى النقاء والتي لا تحتوي على غرز ولا تحتوي على طبقات، يجب ارتداء هذه الملاءات عندما تكون في حالة الإحرام أثناء أداء مناسك الحج، ويجب أن ترتدي النساء فساتين أو عبايات بسيطة وطويلة ومتواضعة.

لا يجوز تعطير الحجاج أو استعمال أي مواد تجميل أثناء الإحرام.

 

موسم الحج أداء فريضة الحج مكة المدينة المنورة المسلمين

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