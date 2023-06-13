محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الأوروبي يزورون دير العذراء مريم بدرنكة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، اليوم الاثنين، دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط .

وهو إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يأتي ذلك خلال زيارتهم للمحافظة أمس في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

ورافقهم خلال الزيارة الانبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط، والعقيد أحمد القاضي من قطاع الأمن الوطني ، والأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة.

- تفاصيل الزيارة



وبدأت الزيارة بتفقد مدخل وطريق دير درنكة وقنطرة جسر الجبل التاريخية بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة، ثم زار المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم، واستمعوا إلى شرح من نيافة الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التي تمت بالدير، ثم تفقدوا أقسام الدير واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ثم التقى المحافظ وسفراء الاتحاد الأوروبي، الأنبا يوأنس لإلقاء الضوء على تاريخ الدير ورحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها ، والاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء التي يجرى تنظيمها كل عام ويقصدها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

- أسقف أسيوط يثمن الدعم المقدم من الرئيس السيسي والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة

وأعرب الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط، عن خالص سعادته لزيارة محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الأوروبي للدير وتفقد المسار والكنائس الأثرية بالدير، مثمنا ومشيدا بالدعم المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضعها على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرين أقباط ومسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عدههم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التي تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتي تحظى بإعجاب الزوار.

- الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة



وأشار اللواء عصام سعد إلى الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر،والتي تتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر منهم 17 موقعا يحمل معلما أثريا يمكن زيارته، منهم الدير المحرق بالقوصية ودير درنكة بأسيوط و8 نقاط يمكن الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار بدير المحرق بأسيوط ودير درنكة، لافتًا إلى إنه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وفي نهاية الزيارة قدم الأنبا يوأنس الهدايا التذكارية لسفراء الاتحاد الأوروبي، بمناسبة زيارتهم للدير وإلتقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ والحضور.

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