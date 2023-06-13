الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس يوقف كاهنًا بالإيبارشية

كنيسة
كنيسة

كشف الأنبا باخوم، مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس، في بيان، موقف القمص جرجس عبدالملاك.

وأشار الأبنا باخوم: إلى أنه بخصوص القمص جرجس عبد الملاك، الكاهن بالإيبارشية، بدأت منذ فترة تصلنا العديد من الشكاوي ضده وكننا نتعامل معها حسب الموقف، سواء بالنصيحة أو التحذير.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

وتابع مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس: وكذلك تم إخضاعه لقانون تأديبي كنسي أكثر من مرة، ومنذ فترة قليلة تم إيقافة عن العمل الكهنوتي لمده شهر، ولكن مع استمراره في الأخطاء قررنا إيقافه وإحالته إلى المجلس الإكليريكي بالإيبارشية.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

وواصل: ونظرًا لتعرضه لمشكلة شخصية، خاصة اضطرته للسفر إلى الخارج قررنا إيقافه بشكل كامل عن العمل الكهنوتي، في أي مكان يتواجد فيه لحين عودته ومثوله للتحقيق.

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏تحتوي على النص '‏هدمنیة لجنة الاقباط الرششي شلون السهلة (الوجالقبلى) جناب القمص جرجس عبد الملاك نعمة وسلام لكم نظرا للشكاوي العديدة التي وصلت لدينا ضدكم نري ان لا تذهب الي قرية البخايته او النجوع التابعة لها مرة اخري وعدم ممارسة سة اي خدمات كنسية لحين الحضور امام المجلس الاكليريكي الفرعي عي للايبار اشية هذا للعلم ونعمة الرب تشملنا جميعاً وعلي ابن الطاعة تحل البركة بنعمة مطران کرسي سوهاج والمنشاه والمراغة تt الاصلوانا خاعع (محن ورئیس المجلس الاكليريكي ת× ماتا لشئون الکهنه بالوجه القبلي بالانابة ٢////// القمم القوه السلین‏'‏‏
الشهيد مار جرجس الشمام المجلس الإكليريكي ب عقب صلاة الصلح يبارشية سوهاج ورئيس دير

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

المصريون بالخارج يشاركون في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟