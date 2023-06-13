مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس يوقف كاهنًا بالإيبارشية

كشف الأنبا باخوم، مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس، في بيان، موقف القمص جرجس عبدالملاك.

وأشار الأبنا باخوم: إلى أنه بخصوص القمص جرجس عبد الملاك، الكاهن بالإيبارشية، بدأت منذ فترة تصلنا العديد من الشكاوي ضده وكننا نتعامل معها حسب الموقف، سواء بالنصيحة أو التحذير.

وتابع مطران سوهاج للأقباط الأرثوذكس: وكذلك تم إخضاعه لقانون تأديبي كنسي أكثر من مرة، ومنذ فترة قليلة تم إيقافة عن العمل الكهنوتي لمده شهر، ولكن مع استمراره في الأخطاء قررنا إيقافه وإحالته إلى المجلس الإكليريكي بالإيبارشية.

وواصل: ونظرًا لتعرضه لمشكلة شخصية، خاصة اضطرته للسفر إلى الخارج قررنا إيقافه بشكل كامل عن العمل الكهنوتي، في أي مكان يتواجد فيه لحين عودته ومثوله للتحقيق.