قبل دخول الامتحان.. عصائر ومثلجات لطلاب الثانوية فى الداخلة

حرص المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، على توزيع وجبات خفيفة قبل دخول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، لكسر رهبة الطلاب قبل الدخول لامتحانات الاقتصاد والإحصاء.

وحرص مركز الداخلة على توزيع كمامات ومطهرات لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما قامت الفرق البيطرية بتطهير اللجان قبل أداء الامتحانات لحماية الطلاب.

ووزع شباب حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد زجاجات المياه المثلجة والعصائر على طلاب وطالبات المحافظة خلال توافدهم للجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال النائب محمد على عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى توزيع مياه مثلجة وعصائر وحلويات أمام أبواب لجان الامتحانات لطلاب وطالبات الثانوية العامة في إطار دور الحزب المجتمعي لدعم التعليم.

وأوضح عبدالغني، أن التوزيع تم من خلال فرق الشباب وكوادر الحزب بمركز الداخلة، وذلك أمام جميع اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة