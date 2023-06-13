عطلت حركتي المرور والصيد.. موجة أمطار غزيرة تضرب الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

وتسببت موجة الأمطار الغزيرة في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور نسبياً، وكذلك تعطيل حركة الصيد ببحيرة المنزلة.

و من جهته أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتسهيل وصول الطلاب الى لجانهم الامتحانية.

وشدد "مختار" على مجالس المدن والأحياء، بضرورة التعامل الفوري مع تجمعات الامطار.