الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عطلت حركتي المرور والصيد.. موجة أمطار غزيرة تضرب الدقهلية

امطار
امطار

شهدت محافظة الدقهلية، حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

وتسببت موجة الأمطار الغزيرة في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور نسبياً، وكذلك تعطيل حركة الصيد ببحيرة المنزلة.

و من جهته أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتسهيل وصول الطلاب الى لجانهم الامتحانية.

وشدد "مختار" على مجالس المدن والأحياء، بضرورة التعامل الفوري مع تجمعات الامطار.

محافظة الدقهلية طقس الامطار مدن مراكز

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