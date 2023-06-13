مصرع طفل 8 سنوات غرقا بمركز البلينا في سوهاج

لقي طفل عمره 8 سنوات مصرعه غرقا حيث انزلقت قدمه بالترعة المجاورة إلى منزله بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد غرق طفل بترعه الفؤادية دائرة مركز البلينا.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق الطفل “مروان أ ع م”، 8 أعوام، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، وقد تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو “أحمد ع م ع”، 37 عاما، عامل بأجر، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.