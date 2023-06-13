الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأول مرة.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول أهمية الأخوة الإنسانية في استدامة السلام

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، غدا الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة، يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما سيسلط فضيلته الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذان وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام 2019، وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جلسة نقاشية مجلس الأمن الدولي الأخوة الإنسانية

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