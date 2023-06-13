"تموين الدقهلية": توريد 33 ألفًا و748 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 33 ألفًا و748 طنًا و565 كيلوجرامًا من الأقماح حتى الآن، لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، مشيرًا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأشار إلى أن مواقع التخزين التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، لافتًا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.