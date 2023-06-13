الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعاون حزب النور مع جبهة الإنقاذ بعد الحراك ضد الإخوان

يونس مخيون
يونس مخيون

كشف الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، كيف تعاون حزب النور مع جبهة الإنقاذ، عندما بدأ الحراك ضد الإخوان، قائلاً: "كنا نشعر بالخطر، وقد كتبت منشور على صفحتي الخاصة، ووجهته للدكتور محمد مرسي، قولت له فيه.. تدارك الأمر قبل غرق السفينة".

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حزب النور عندما عمل مبادرة كانت شاملة ولاقت القبول، وقد أعلنت عن هذه المباردة في مؤتمر صحفي وكنت سأغادر، لكنني تلقيت اتصالات كثيرة منالسيد البدوي وغيره، حيث رأوا أن هذه المبادرة إيجابية جدًا ، ودعونا للقاء نعرض عليهم المبادرة خلاله، ولم نكن نمتلك مقر وقتها، وكان حزب الوفد لديه المكان، فقررنا الذهاب للناس لعرض المبادرة، كما ذهبنا للمبادرة للجماعة الإسلامية حزب البناء والتنمية، حتى نسوق وجهة نظرنا، وكان غرضنا هو لم الشمل وإخراج البلد من الأزمة التي تمر بها. 

وتابع: “في ثاني يوم ذهبنا إلى جبهة الانقاذ في حزب الوفد،  ولم تكن هذه المرة الأولى للقاء بجبهة الإنقاذ، حيث كان يوجد لقاءات قبل ذلك في الترتيب للدستور، وكانت علاقات حزب النور جيدة وطيبة مع الكل ولم يكن يوجد عداء، كنا حريصين على التواصل والتعاون مع الكل، حيث نعتبر جزء من الكل ولابد أن نتعايش مع بعض، وعندما عرضن المبادرة لاقت قبولا من قبل الجميع ما عدا الإخوان الذين هاجمونا هجومًا شديدًا”.

 

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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