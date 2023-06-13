الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة أمريكية: هل تنقذ الجولة الغنائية "ذا إيرا" الولايات المتحدة من الركود؟

تايلور سويفت
تايلور سويفت

تساءل تقرير لمجلة "بيبول" الامريكية، هل تنقذ جولة "ذا إيرا" الغنائية الخاصة بتايلور سويفت الولايات المتحدة من الركود؟.

وقالت المجلة في تقريرها: “من المحتمل أن تحقق جولة ”ذا إيرا" المستمرة للفائز بجائزة 4.6 مليار دولار للاقتصادات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بناءً على المبلغ الذي ينفقه حاملو التذاكر لحضور كل عرض".

واستندت المجلة إلى استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث أمريكية، تفيد بأن المعجبين قد صرفوا أكثر من 1300 دولار في المتوسط ​​للتذاكر والسفر والأزياء التفصيلية لحفلات سويفت الموسيقية هذا العام.

وقالت المجلة الأمريكية: “ارتفعت السياحة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في حفلات مارس للمغني وكاتب الأغاني البالغ من العمر 33 عامًا في لاس فيجاس ، بينما شهدت مدن أخرى معدلات أعلى لحجوزات الفنادق والمطاعم طوال الجولة لكل ثروة”.

وقالت المجلة إن مجلة بلومبرج  الأمريكية، قدرت مؤخرًا أن سويفت ستربح أكثر من 10 ملايين دولار كل ليلة من مبيعات التذاكر طوال الجولة.

كما أعلن بنك الطعام المجتمعي جلينرز في جنوب شرق ميشيجان الأسبوع الماضي أنها قدمت تبرعًا كبيرًا للمنظمة خلال ليلتها التي كانت تؤديها في ملعب فورد في ديترويت، كما أعلن بنك الطعام عن التبرع يوم الجمعة الماضي عبر الفيس بوك ، بمشاركة سويفت نفسها.

وبدأت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت جولتها الغنائية الجديدة “the Eras Tour” في  مارس الماضي ومن المقرر أن تنتهي في 9 أغسطس القادم، كما تضمن الجولة حفلات خارج الولايات المتحدة وتحتفل فيها النجمة بجميع ألبوماتها.

استطلاع رأى المجلة الأمريكية الولايات المتحدة بلومبرج الامريكية تايلور سويفت فيروس كورونا

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